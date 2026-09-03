Администрация Трампа продвигает отмену запрета строительства дорог в лесах США

Минсельхоз США предложил отменить действующее 25 лет «правило бездорожья», которое защищает почти 45 млн акров национальных лесов от строительства дорог и вырубки.
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