«Пошел на СВО за сыном, а потом женился»: как бойцы проводят свои отпуска в Татарстане

Военнослужащие-контрактники из Татарстана возвращаются в краткосрочные отпуска. В это время бойцы успевают сыграть свадьбы, встретить из роддома жен с малышами, а также рассказывают местным жителям о том, как поддержка из дома помогает им преодолевать все трудности на передовой, а порой спасти их жизни.