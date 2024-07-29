«Пошел на СВО за сыном, а потом женился»: как бойцы проводят свои отпуска в Татарстане

Военнослужащие-контрактники из Татарстана возвращаются в краткосрочные отпуска. В это время бойцы успевают сыграть свадьбы, встретить из роддома жен с малышами, а также рассказывают местным жителям о том, как поддержка из дома помогает им преодолевать все трудности на передовой, а порой спасти их жизни.
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