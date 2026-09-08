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Тайна лестницы в храме Хатхор в Египте: ступеням 4000 лет и они оплавлены. Природе это не под силу

Тайна лестницы в храме Хатхор в Египте: ступеням 4000 лет и они оплавлены. Природе это не под силу

Храмовый комплекс Дендера в древнем Египте удивляет и вдохновляет туристов и исследователей со всего мира: его стены хранят такие загадки, что о них до сих пор спорят учёные и любители тайн.

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