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Трамп потребовал казнить мигрантов за убийства американских граждан

Трамп потребовал казнить мигрантов за убийства американских граждан

Бывший президент СЩА Дональд Трамп, который будет представлять Республиканскую партию на ноябрьских выборах главы государства, призвал применять смертную казнь в отношении мигрантов, признанных виновными в убийстве американских граждан.

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Комментарии
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Evgenija Palette
БРАВО! Когда наши &quot;додумаются&quot; ДО ТАКОГО РЕШЕНИЯ... Ни одно убийство русского человека этими недоношенными животными, НЕ ДОЛЖНО ОСТАВЛЯТЬ НИКОГО ИЗ НИХ &quot;В ЖИВЫХ&quot;...
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