Трамп потребовал казнить мигрантов за убийства американских граждан

Бывший президент СЩА Дональд Трамп, который будет представлять Республиканскую партию на ноябрьских выборах главы государства, призвал применять смертную казнь в отношении мигрантов, признанных виновными в убийстве американских граждан.
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