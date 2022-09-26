Закон, порядок, государство

679 подписчиков

"Брала ФСБ": подробности громкого задержания консула во Владивостоке - видео

"Брала ФСБ": подробности громкого задержания консула во Владивостоке - видео

ФСБ с поличным задержала консула Японии во Владивостоке  Федеральной службой безопасности Российской Федерации в Приморском крае пресечена шпионская акция консула генерального консульства Японии в г.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх