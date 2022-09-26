"Брала ФСБ": подробности громкого задержания консула во Владивостоке - видео

ФСБ с поличным задержала консула Японии во Владивостоке Федеральной службой безопасности Российской Федерации в Приморском крае пресечена шпионская акция консула генерального консульства Японии в г.
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