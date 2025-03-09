Кофе оказался полезен для здоровья сердца

Чашка кофе не только даёт заряд энергии, но и защищает сердце. Согласно одному исследованию, употребление 3 чашек кофе (200−300 мг кофеина) в день было связано со снижением риска возникновения множества болезней минимум на 40%.
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