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Кофе оказался полезен для здоровья сердца

Кофе оказался полезен для здоровья сердца

Чашка кофе не только даёт заряд энергии, но и защищает сердце. Согласно одному исследованию, употребление 3 чашек кофе (200−300 мг кофеина) в день было связано со снижением риска возникновения множества болезней минимум на 40%.

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