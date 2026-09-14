Клаксон
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Клаксон

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Представлен Aston Martin AMB 002 Roadster

Представлен Aston Martin AMB 002 Roadster

Компания Aston Martin представила свой первый мотоцикл, допущенный до дорог общего пользования. Aston Martin в 2019 и 2022 годах уже представляла фирменные модели мотоциклов AMB 001 и AMB 001 Pro соответственно, однако их можно было использовать только на гоночных трассах.

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