Представлен Aston Martin AMB 002 Roadster

Компания Aston Martin представила свой первый мотоцикл, допущенный до дорог общего пользования. Aston Martin в 2019 и 2022 годах уже представляла фирменные модели мотоциклов AMB 001 и AMB 001 Pro соответственно, однако их можно было использовать только на гоночных трассах.