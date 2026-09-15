Происшествия
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Происшествия

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Возбуждено уголовное дело о теракте в связи с массированной атакой ВФУ на гражданские объекты в городе Таганроге

Возбуждено уголовное дело о теракте в связи с массированной атакой ВФУ на гражданские объекты в городе Таганроге

По факту ракетной атаки вооруженных формирований Украины на город Таганрог Ростовской области Главным следственным управлением Следственного комитета России возбуждено уголовное дело о теракте (ст.

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