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Закон, порядок, государство

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Полицейскими в Нижнем Новгороде задержан рецидивист, совершивший серию краж украшений

В отделы полиции Автозаводского и Ленинского районов Нижнего Новгорода зимой и весной текущего года поступило три сообщения о квартирных кражах, проникновения в которые осуществлялись подбором ключа к входным дверям.

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