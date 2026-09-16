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Мировое обозрение

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Лидер партии «Вставай, Франция!» раскритиковал идею «ядерного зонтика» Макрона

Лидер партии «Вставай, Франция!» раскритиковал идею «ядерного зонтика» Макрона

Париж продолжает наращивать контуры европейской ядерной архитектуры, и это уже вызывает открытое сопротивление внутри самой Франции.

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