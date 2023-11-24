Bloomberg: Украинцы готовы жертвовать территориями для мира с Россией. Куда уходят миллиарды

Украинцы готовы жертвовать территориями для мира с Россией.Как передаёт Bloomberg, ссылаясь на опросы среди граждан Украины о ходе конфликта с Россией, украинцы готовы жертвовать территориями для мира с нашей страной.
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