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Царьград

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Bloomberg: Украинцы готовы жертвовать территориями для мира с Россией. Куда уходят миллиарды

Bloomberg: Украинцы готовы жертвовать территориями для мира с Россией. Куда уходят миллиарды

Украинцы готовы жертвовать территориями для мира с Россией.Как передаёт Bloomberg, ссылаясь на опросы среди граждан Украины о ходе конфликта с Россией, украинцы готовы жертвовать территориями для мира с нашей страной.

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