Глава Минобороны Франции: Макрон снабжает Украину старыми вооружениями

Франция снабжает Украину старыми вооружениями, заявил французский министр обороны Себастьян Лекорню. «Мы сдаём старую технику, которую в любом случае заменили бы благодаря закону о военном программировании», — цитирует его ТАСС.
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