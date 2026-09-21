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Нәзарәт һәм ТР Ватан сугышчылары гаиләләре комитеты хезмәттәшлек турында килешү имзалады

Нәзарәт һәм ТР Ватан сугышчылары гаиләләре комитеты хезмәттәшлек турында килешү имзалады

Бүген, 21 сентябрьдә, Татарстан Диния нәзарәтендә «Татарстан Республикасы Ватан сугышчылары гаиләләре комитеты» коммерцияле булмаган автоном оешмасы белән хезмәттәшлек турында килешү имзаланды.

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