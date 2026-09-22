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Лыжники Якимушкины раскрыли секрет спортивных побед: 50 км ради сладкого приза

Лыжники Якимушкины раскрыли секрет спортивных побед: 50 км ради сладкого приза

ТЮМЕНЬ, 22 сентября, ФедералПресс. Председатель Тюменской городской думы и глава областной федерации лыжных гонок Светлана Иванова провела теплую встречу с одной из самых ярких спортивных пар региона – Иваном Якимушкиным и его супругой Ольгой.

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