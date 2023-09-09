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Наши корабли сорвали масштабную атаку на Крымский мост: не зря кружили разведчики над Черным морем

Минобороны России заявило, что три украинских безэкипажных полупогружных катера, пытавшихся атаковать Крымский мост, уничтожены в южной части Керченского пролива кораблями ЧФ РФ.

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Комментарии
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И
Игорь
Да откуда они там беруться, эти быстроходные катера, да беспилотные катера?!!! Мы же вроде разбомбили украинские порты и там где их собирали?!!! И почему мы эти катера уничтожаем на юге Керченского пролива?!!! А до этого, что? Они по всему Чёрному морю катаются?! И мимо Севастополя гоняют?!!!
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16 час.
МГ
М Г
Их собрать, как 2 пальца обосцать, там сборка из 3-х, 4-х блоков, в любом сарае. Порты тут не нужны. Собрал, отвёз на берег, и выпустил. А уничтожаем там, где они появляются. Где видим, там и бьём. Так что меньше поносом брызгай. P.S. Если недоволен, иди в армию, и покажи, как надо.
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15 час.
ПШ
Павел Шабля
Может и нам наступило время уничтожить мост в стране У, хватит ремонтировать свой мост, недешевое занятие
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9 час.

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