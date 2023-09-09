Наши корабли сорвали масштабную атаку на Крымский мост: не зря кружили разведчики над Черным морем

И Игорь Да откуда они там беруться, эти быстроходные катера, да беспилотные катера?!!! Мы же вроде разбомбили украинские порты и там где их собирали?!!! И почему мы эти катера уничтожаем на юге Керченского пролива?!!! А до этого, что? Они по всему Чёрному морю катаются?! И мимо Севастополя гоняют?!!!

МГ М Г Их собрать, как 2 пальца обосцать, там сборка из 3-х, 4-х блоков, в любом сарае. Порты тут не нужны. Собрал, отвёз на берег, и выпустил. А уничтожаем там, где они появляются. Где видим, там и бьём. Так что меньше поносом брызгай. P.S. Если недоволен, иди в армию, и покажи, как надо.