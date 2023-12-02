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Популярное у миллионов россиян приложение исчезло из App Store

Популярное у миллионов россиян приложение исчезло из App Store

Популярное в России приложение удалили в фирменном магазине Apple App Store. Компания – владелец приложения предупреждает граждан о том, что установленную версию лучше не удалять и не обновлять, иначе она перестанет работать, сообщает PRIMPRESS.

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