«Королевский» подарок русским

В исторической зоне молдавской столицы появится ещё один памятник. Ожидается, что вначале осени на территории, прилегающей к румынско-французскому теоретическому лицею имени Георгия Асаки и сбоку Церкви Святой Преподобной Теодоры из Сихлы, относящейся к Бессарабской метрополии, пройдёт инаугурация монумента, в котором будет увековечена память королевы Румынии Марии Александры Виктории Саксен-Кобур .