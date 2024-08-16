«Королевский» подарок русским

В исторической зоне молдавской столицы появится ещё один памятник. Ожидается, что вначале осени на территории, прилегающей к румынско-французскому теоретическому лицею имени Георгия Асаки и сбоку Церкви Святой Преподобной Теодоры из Сихлы, относящейся к Бессарабской метрополии, пройдёт инаугурация монумента, в котором будет увековечена память королевы Румынии Марии Александры Виктории Саксен-Кобур .
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