МВД: мошенники получают доступ к «Госуслугам» с помощью двух схем

В МВД России выявили две схемы мошенничества с «Госуслугами». Первая: злоумышленники звонят под видом операторов связи, выманивая код из СМС, который на самом деле является кодом доступа к порталу госуслуг.
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