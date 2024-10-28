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Региональная Юридическая Служба

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Артиллерийские учения НАТО Lighting Strike 24 на полигоне Роваярви в финской Лапландии являются подготовкой к войне с Россией

Артиллерийские учения НАТО Lighting Strike 24 на полигоне Роваярви в финской Лапландии являются подготовкой к войне с Россией

Фото: russian.rt.com Новости дня за сегодня сообщают, что артиллерийские учения НАТО Lightning Strike 24 проходят на полигоне Роваярви в финской Лапландии и рассматриваются как подготовка к возможному конфликту с Россией.

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