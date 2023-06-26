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Что делать со старой мебельной стенкой? 7 крутых примеров (фото до и после)

Что делать со старой мебельной стенкой? 7 крутых примеров (фото до и после)

Если у вас осталась «стенка», не спешите ее выбрасывать. Можно использовать ее в новом интерьере — и мы нашли примеры, которые вдохновляют на это.

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