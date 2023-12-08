Открылся прием заявок на Архитектурную премию Москвы 2024

Заявки принимаются до 15 февраля 2024 года Стартовал новый сезон главной премии для архитекторов, работающих в столице, сообщил заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.