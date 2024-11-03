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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Хавбек «Спартака» Медина про гол в дерби: «Рад снова забить. Праздновал с уважением, для фанатов это важно. ЦСКА – это мое прошлое, уважаю его»

«Спартак» обыграл армейцев в матче 14-го тура Мир РПЛ (2:0).  Парагваец, ранее выступавший за ЦСКА, забил в компенсированное ко второму тайму время.

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