Поражение припаркованной украинской БМП-2 ударом FPV-дрона на оптоволокне в окрестностях села Гуево, граница Курской и Сумской области.
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Поражение припаркованной украинской БМП-2 ударом FPV-дрона на оптоволокне в окрестностях села Гуево, граница Курской и Сумской области.
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