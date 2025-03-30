Nissan Qashqai 2025 получит улучшенный мотор

Nissan готовит к выпуску много новых моделей, но и об обновлении нынешних не забывает. Так, до конца текущего года будет обновлен популярный кроссовер Qashqai: сама модель обновилась совсем недавно — в прошлом году, а на 2025 год запланировано обновление гибридной силовой e-Power.