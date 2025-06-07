Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Росгвардия предложила разрешить охранникам сбивать БПЛА из пулеметов

Росгвардия предложила разрешить охранникам сбивать БПЛА из пулеметов

Росгвардия предложила изменить нормы снабжения оружием подразделений, которые занимаются охраной государственных объектов, говорится в проекте приказа директора службы Виктора Золотова, который ведомство опубликовало 6 июня.

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Комментарии
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Владимир Самборский
Есть такое спортивное соревнование - стрельба по летающим тарелочкам. Вот так надо тренировать солдат для борьбы с БПЛА. Научатся - будет хороший эффект!
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