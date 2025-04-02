Агент Ткаченко: «Обсуждали Файзуллаева с «Бенфикой». Но проявился тезис «с Россией дел не ведем»

Руководитель компании Pro Sports Management Герман Ткаченко в интервью корреспонденту Sport24 Александру Муйжнеку рассказал, что португальская «Бенфика» не стала вести переговоры о переходе полузащитника ЦСКА Аббосбека Файзуллаева по причине «с Россией дел не ведем».