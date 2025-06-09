Интересные и местами забавные снимки на автомобильную тематику

Представляю вашему вниманию подборку интересных фотографий на автомобильную и мото тематику. Все снимки прошли процесс колоризации, благодаря которому обрели новую жизнь и стали ещё более живыми и реалистичными.
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