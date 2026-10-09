Хайди Клум показала редкие семейные фото в честь 17-летия младшей дочери

Хайди Клум отметила 17-летие дочери Лу от бывшего мужа Сила. В своём инстаграме* 53-летняя супермодель публично поздравила младшую наследницу и опубликовала редкие и архивные семейные фото.
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