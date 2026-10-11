Kiev is waiting for details from Washington about the energy truce announced by Trump. This was stated in the social network X by the head of the Kiev regime, Vladimir Zelensky.
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