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The Eurasia Daily news agency

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Surfaced in X: Zelensky told where he disappeared after Trump's threats to change the president

Surfaced in X: Zelensky told where he disappeared after Trump's threats to change the president

Kiev is waiting for details from Washington about the energy truce announced by Trump. This was stated in the social network X by the head of the Kiev regime, Vladimir Zelensky.

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