БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Ларри Джонсон: Трамп перестал бить по Ирану, придя в шок от потерь, которые уже превысили «болевой порог»

Ларри Джонсон: Трамп перестал бить по Ирану, придя в шок от потерь, которые уже превысили «болевой порог»

В госпитали для американских солдат срочно перебрасывают большое количество медперсонала Лэрри Джонсон Фото: US Navy/via Globallookpress.

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