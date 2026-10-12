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Перечислены возможные кандидаты на пост президента Украины вместо Зеленского

Четыре украинских политика могут сменить Владимира Зеленского на посту президента Украины: бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, экс-глава ГУР Кирилл Буданов* (внесен в России в перечень террористов и экстремистов), бывший министр обороны Михаил Федоров и экс-президент Петр Порошенко** (внесен в России в перечень террористов и экстремистов).

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