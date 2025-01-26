Польша планирует возвести шестиметровый забор для защиты от российских ракет Ирэн ОрлонскаяПольша установила шестиметровое ограждение на границе с Белоруссией, рассматривая его как важный элемент защиты от возможных атак российских ракет «Циркон».
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