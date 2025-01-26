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Польша планирует возвести шестиметровый забор для защиты от российских ракет

Польша планирует возвести шестиметровый забор для защиты от российских ракет

Польша планирует возвести шестиметровый забор для защиты от российских ракет Ирэн ОрлонскаяПольша установила шестиметровое ограждение на границе с Белоруссией, рассматривая его как важный элемент защиты от возможных атак российских ракет «Циркон».

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Комментарии
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Сергей Oблезов
Никто не станет на заборы тратить ракеты, их просто тракторами сотрут!
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