В Рязани наградили работников торговли

В правительстве Рязанской области прошло тожественное собрание в честь Дня работника торговли. Лучшие представители отрасли – почти 40 человек – получили ведомственные, региональные и муниципальные награды.
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