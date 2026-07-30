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62ИНФО | Новости Рязани

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В Рязани наградили работников торговли

В Рязани наградили работников торговли

В правительстве Рязанской области прошло тожественное собрание в честь Дня работника торговли. Лучшие представители отрасли – почти 40 человек – получили ведомственные, региональные и муниципальные награды.

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