В Забайкалье проезд в троллейбусах подешевел при бесконтактной оплате

Проезд в городском транспорте стал дешевле на 8 рублей с 1 сентября по 31 декабря 2024 года.В администрации Читы сообщили, что скидка будет действовать при оплате поездок в автобусах и троллейбусах загруженной в смартфон картой «Мир».