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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Глушенков набрал 19 очков за хет-трик «Оренбургу». Полузащитник «Зенита» менее чем в 17% составов

«Зенит» на выезде разгромил «Оренбург» во 2-м туре чемпионата России-2026/27 (3:0). Максим Глушенков забил 3 мяча и набрал 19 фэнтези-очков (+3 за полный матч, +15 за голы, +1 за сухой матч).

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