В астраханском селе создали лучшее школьное пространство в ЮФО

В качестве приза школьники села Цветное получили комплект столов с трибуной. Школьное пространство первичного отделения Цветновской СОШ в Володарском районе заняло первое место во Всероссийском конкурсе «Лучшее школьное пространство», номинации «Южный федеральный округ».
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