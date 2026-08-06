В Музее Победы откроется выставка о спорте в годы войны

В Музее Победы 7 августа пройдет торжественная церемония открытия выставки «Спорт. Спорт. Спорт». Временная экспозиция подготовлена совместно с Государственным музеем спорта и приурочена ко Дню физкультурника, отмечаемому 8 августа.
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