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Газета «Культура»

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В Музее Победы откроется выставка о спорте в годы войны

В Музее Победы откроется выставка о спорте в годы войны

В Музее Победы 7 августа пройдет торжественная церемония открытия выставки «Спорт. Спорт. Спорт». Временная экспозиция подготовлена совместно с Государственным музеем спорта и приурочена ко Дню физкультурника, отмечаемому 8 августа.

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