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Sky News: Путин планирует взять под контроль Oдессу

Sky News: Путин планирует взять под контроль Oдессу

Россия направила свои усилия в зоне СВО на создание оборонительной позиции, но признаки усталости западных союзников Киева от конфликта могут вдохновить Путина перейти в наступление уже в 2024 году - Sky News.

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Комментарии
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Константин Линьков
Ну так без Одессы СВО пшик, доступ к морю хохлам перекрыть обязательно надо, это и к бабкам ходить не надо, ибо эта срань гадить будит всегда России, а из глубинки у бандеровцев руки будут связаны!
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15 час.

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