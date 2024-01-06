Sky News: Путин планирует взять под контроль Oдессу

Россия направила свои усилия в зоне СВО на создание оборонительной позиции, но признаки усталости западных союзников Киева от конфликта могут вдохновить Путина перейти в наступление уже в 2024 году - Sky News.
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