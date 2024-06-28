15 штуковин с неожиданным назначением, которое мало кто знал

Нам кажется, что нам все знакомо и понятно вокруг. Но если начать присматриваться и задавать вопросы о конкретных вещах и устройствах, то может оказаться, что мы не знаем назначения тех вещей, мимо которых проходим каждый день.
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