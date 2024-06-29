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"Мигрант Сервис": зарплаты мигрантов в промышленности выросли на 38% за полгода

"Мигрант Сервис": зарплаты мигрантов в промышленности выросли на 38% за полгода

Зарплаты мигрантов в промышленности выросли на 38% за полгода. Об этом сообщила журналистка Ксения Собчак в своем Telegram-канале со ссылкой на данные платформы для работодателей, ищущих сотрудников среди иностранцев, "Мигрант Сервис".

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