"Мигрант Сервис": зарплаты мигрантов в промышленности выросли на 38% за полгода

Зарплаты мигрантов в промышленности выросли на 38% за полгода. Об этом сообщила журналистка Ксения Собчак в своем Telegram-канале со ссылкой на данные платформы для работодателей, ищущих сотрудников среди иностранцев, "Мигрант Сервис".