"Мигрант Сервис": зарплаты мигрантов в промышленности выросли на 38% за полгода

Зарплаты мигрантов в промышленности выросли на 38% за полгода. Об этом сообщила журналистка Ксения Собчак в своем Telegram-канале со ссылкой на данные платформы для работодателей, ищущих сотрудников среди иностранцев, "Мигрант Сервис".
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии