Психолог дала советы по избежанию конфликтов на курортах

Часто на отдыхе люди не особо сдерживают свои эмоции, в результате чего могут возникнуть конфликты. Как их избежать или притушить острые ситуации рассказала в среду, 30 июня, в беседе с радио Sputnik конфликтолог и социальный психолог Ирина Баржак.