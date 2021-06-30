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Психолог дала советы по избежанию конфликтов на курортах

Психолог дала советы по избежанию конфликтов на курортах

Часто на отдыхе люди не особо сдерживают свои эмоции, в результате чего могут возникнуть конфликты. Как их избежать или притушить острые ситуации рассказала в среду, 30 июня, в беседе с радио Sputnik конфликтолог и социальный психолог Ирина Баржак.

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