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Лолита разразилась матом в адрес добровольцев Донбасса

Лолита разразилась матом в адрес добровольцев Донбасса

Лолита Милявская разразилась гневной тирадой в адрес “Союза добровольцев Донбасса”. Эпатажная певица Лолита Милявская не сдержала эмоций и обрушилась с нецензурной бранью на “Союз добровольцев Донбасса” в своем блоге.

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Комментарии
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Гусаров Игорь
Хабалка старая 😂
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14 час.
Галина Друзина
Ни пускать и не приглашать никуда ни её, ни  Филипка - это вообще чмо из чмов, Иуда.
Ответить
13 час.
ОЕ
Ольга Еременок
Как они уже надоели. Гнать поганой метлой.
Ответить
12 час.
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