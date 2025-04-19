Лолита разразилась матом в адрес добровольцев Донбасса

Лолита Милявская разразилась гневной тирадой в адрес “Союза добровольцев Донбасса”. Эпатажная певица Лолита Милявская не сдержала эмоций и обрушилась с нецензурной бранью на “Союз добровольцев Донбасса” в своем блоге.
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