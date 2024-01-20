У побережья Сахалина случилось землетрясение

Начальник сейсмостанции «Южно-Сахалинск» Елена Семенова поделилась информацией о том, что в субботу, 20 января, у юго-западного побережья Сахалина случилось были зафиксированы подземные толчки, магнитуда которых составила 4,7.
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