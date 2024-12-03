Журналистов вытолкали из зала после слов главы МИД Германии коллеге из Китая AlexCoderЖурналистов вытолкали из зала после слов главы МИД Германии коллеге из Китая AlexCoder Дипломат заговорила об украинском конфликте Ситуация на Украине является одним из ведущих противоречий в отношениях Германии и Китая.