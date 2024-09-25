Пока на соседнем канале обсуждают, зачем женщины ищут мужчин (и приходят к выводу, что все дело в деньгах), мы с вами поразмышляем о том, зачем же мужчины ищут женщин… Гусары, молчать! Цель не одна, как вы могли подумать.
Пять целей, ради которых мужчины ищут себе женщину
Комментарии
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В
Воробей
Автор пишет об "удовольствии" как-то настолько абстрактно, что у меня складывается впечатление, что она определённо не рассматривает критическую важность практику регулярного супружеского секса для стабильности семьи. Видимо, это должно означать, что по её мнению и все остальные 4-е цели вполне даже самодостаточны - никак впрямую не зависящие от пункта 2.
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