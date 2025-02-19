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Царьград

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Незнакомец средь бела дня украл девочку из машины, пока папа ходил за цветами. Семья похитителя повела себя очень странно

Незнакомец средь бела дня украл девочку из машины, пока папа ходил за цветами. Семья похитителя повела себя очень странно

Дикая история произошла в Екатеринбурге. Незнакомец средь бела дня украл девочку из машины, пока её папа ходил за цветами.

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