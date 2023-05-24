Айбек Шокпутов о вызове Рахмоновым Гастелума: «Если бой будет интересен зрителю, он состоится»

Айбек Шокпутов, наставник бойцов UFC Сергея Морозова и Жалгаса Жумагулова, вырастивший немало чемпионов в актюбинском профессиональном бойцовском клубе «Еркин куш», поделился мнением о том, возможен ли бой Шавката Рахмонова с Келвином Гастелумом, которому казахстанец бросил вызов: «Думаю, если Дане Уайту этот бой будет интересен, то — почему нет? В принципе, чтобы такой поединок состоялся, нет никаких организационных сложностей.
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