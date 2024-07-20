«Я готов им на это ответить». SHAMAN выступил у посольства США в Москве после блокировки YouTube-канала

https://fine-news.ru/ja-gotov-im-na-jeto-otvetit-shaman-vyst.SHAMAN выступил у посольства США из-за блокировки в YouTube Певец SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов) в пятницу, 19 июля, организовал митинг-концерт у посольства США в Москве.