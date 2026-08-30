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Царьград

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Адвокат Алибекова объяснила, кто обязан погашать чужие долги

Адвокат Алибекова объяснила, кто обязан погашать чужие долги

Адвокат Асият Алибекова рассказала, кто несет ответственность за чужие кредиты согласно закону. Это могут быть наследники, поручители, созаемщики и супруги.

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