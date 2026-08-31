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Гузина: «Как так вышло, что «Оренбург» сфолил в три раза больше «Спартака»? Половины этих фолов вообще не было!»

Нападающий «Оренбурга» Гедеон Гузина ответил на претензии «Спартака» после матча 6-го тура РПЛ.Нападающий «Оренбурга» Гедеон Гузина ответил на претензии «Спартака» после матча 6-го тура РПЛ.

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